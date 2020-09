Seit gut drei Monaten graben sich die Maschinen vorwärts: Von Geutenreuth über Görau vorbei an Seubersdorf errichtet die Bayernwerk-AG auf einer Länge von neun Kilometern eine neue Erdgashochdruckleitung. Sie wird überwiegend in Feldern sowie Feld- und Waldwegen verlegt, wie Maximilian Zängl, Pressesprecher des Versorgungsunternehmens, erklärt. In der Nähe von Seubersdorf werde die neue Leitung mit einer bereits bestehenden verbunden. "In Geutenreuth erstellen wir zusätzlich eine Erdgasbezugsanlage." Diese verbinde das Bayernwerk-Erdgasnetz mit dem Netz des Vorlieferanten, Ferngas Nordbayern.

Baubeginn war Ende Mai, die Inbetriebnahme ist für Oktober geplant. Die letzten baulichen Maßnahmen im Oberflächenbereich sollen bis Mitte November abgeschlossen sein, wie der Sprecher ausführt.

Reinhard Huber aus Weismain kann inzwischen wieder den gewohnten Weg zu seiner Arbeit im angrenzenden Landkreis Kulmbach nehmen. Denn für sechs Wochen war die Ortsverbindungsstraße nach Seubersdorf gesperrt. Inzwischen ist dieser Abschnitt fertig. Huber weiß, worum es geht, denn er ist Prokurist bei der Firma Bergmann-Kalk sowie Versandleiter beim dazugehörenden Unternehmen Maxit in Azendorf-Kasendorf. Diese Firmen mit ihren Produktionsstätten für Mörtel, Putz und Kalk sowie den Gemüseerzeugerbetrieb Scherzer & Boss in Feulersdorf darf man zu den größeren Gasabnehmern in diesem Bereich zählen. Sie beteiligen sich auch mit einem Anteil an dem Leitungsbau. Es ist in Hubers Augen vor allem eine Investition in die Zukunft. "Unser neuer Kalkofen wird mit Gas befeuert", sagt er. Das Unternehmen möchte Versorgungssicherheit bei möglichen Erweiterungen haben.

Der erhöhte Kapazitätsbedarf der regionalen Wirtschaft war für Bayernwerk Anlass für die Baumaßnahme, wie Pressesprecher Zängl ausführt. Für die neue Erdgas-Infrastruktur wende man rund drei Millionen Euro auf.

Durch die Neubauleitung werde nicht nur die Versorgungssicherheit des Erdgasnetzes gesteigert, sondern auch eine gewisse Kapazitätsverstärkung für bereits erdgasversorgte Orte wie Weismain, Altenkunstadt, Burgkunstadt, Schwarzach und Mainleus erzielt.