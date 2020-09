Beim Vererben muss auf einiges geachtet werden, um ein blaues Wunder zu vermeiden, denn: Richtiges Vererben will gelernt sein. Nicht selten führt das Vererben zu Streitereien in der Familie und wird zur unerwünschten Last. Von seinen langjährigen Erfahrungen berichtet Wolfgang G. Jans, Fachanwalt für Erbrecht in Bamberg.

Sein großes Vorbild ist Thomas Dehler, erster Bundesjustizminister und gebürtiger Franke. Dieser nannte in seinem Büchlein "Lob auf Franken" seine Mitbürger behäbig, aber besonnen. "Geht es um Verschenken oder Vererben, wird das besonders deutlich", sagt Jans. Denn der Franke halte an seinem Eigentum fest, mitnehmen könne er es aber auch nicht.

Geht es um das Verschenken von Immobilien, muss ein notarieller Vertrag geschlossen werden. Sachkundige Beratung erfolge dann automatisch. Schlimme Fehler würden vor allem beim privatschriftlichen Testament passieren. Jans beschreibt das Erbrecht als ein Buch mit sieben Siegeln. Daher würden sich manche Anordnungen einfach nicht durchsetzen lassen. Beispielsweise, wenn 150 Prozent des vorhandenen Vermögens verteilt werden sollen. Allgemein sollte niemals auf den Rat eines Notars oder Fachanwalts verzichtet werden. Denn die steuerlichen Auswirkungen könne nur der Fachmann erkennen. "Durch eine kluge Beratung lässt sich viel Geld sparen, andrerseits kann fehlende Beratung nicht mehr gutzumachende Schäden verursachen", sagt Jans.

Als Negativbeispiel nennt er eine Unternehmersgattin, die nach Abschluss des Scheidungsverfahrens einen Umschlag aus der Tasche zog. "Sie meinte, dass sie das darin befindliche Schriftstück jetzt vernichten könne. Zu meinem Entsetzen enthielt der Umschlag ein mehrseitiges Ehegattentestament, geschrieben auf einer Schreibmaschine, also absolut unwirksam", berichtet Jans. Verfasser sei ein "Kaufmann" gewesen. Als Folge davon hätte dann gesetzliche Erbfolge gegolten, also genau das, was durch das Testament verhindert werden sollte. Und das bei einem Vermögen von 14 Millionen Euro.

Letztlich sei der Fall dann doch noch gut ausgegangen. Nach der Scheidung konnte dann jeder Ehegatte ein Einzeltestament errichten. Ein guter Berater spart also viel Zeit und Nerven.