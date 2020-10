Der Lockdown war abzusehen. Zwar akzeptieren die meisten Menschen Einschränkungen zum Wohle der Pandemie-Bekämpfung. Nur reicht das nicht. Das Virus honoriert weder Vernunft-Appelle noch bremst es an dunkelroten Ampeln. Also greift die Politik nun durch. Doch: Tut sie das wirklich? Ein halbherziger Lockdown, wie er am

2. November starten wird, nährt im schlechtesten Fall die jeweils negativen Konsequenzen. Erstens wird die Schar an Solo-Selbstständigen und Gastronomen unter der erneuten Last zusammenbrechen. Da reichen auch die versprochenen Milliarden nicht, so sie denn rechtzeitig ankommen. Zweitens kann der angekündigte "Lockdown light" kein Heilsbringer in der Pandemiebekämpfung sein. Die Experten sind sich einig, Dreiviertel der Infektionswege nicht sicher nachvollziehen zu können. Die Entscheidung, welche Branchen zugeschlossen werden und welche nicht, gleicht einem billigen Abzählreim entsprungen. Das Ziel, Schulen und Kitas längstmöglich offen zu halten, sollten wir nicht mit humanistischer Notwendigkeit verwechseln. Den Bildungsauftrag werden die Pädagogen wohl eh kaum erfüllen können. Auch der Wirtschaft ist nicht geholfen, wenn Angestellte ihre Kinder zwar weiterhin verwahren können, später aber ihre Jobs verlieren.

Wir müssen dieses Virus mit allen Mitteln bekämpfen. Wenn wir aber nicht den Mut aufbringen, 100 Prozent zu geben, also komplett dicht zu machen, bringt es nichts. Gut, die Zahlen werden bis Ende November auch so sinken. Und danach? Stehen wir der sicheren nächsten Welle noch kraft- und mutloser entgegen.