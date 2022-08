Tina Benisch feierte in der Burkardrother Hausarztpraxis Dachrodt ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde nutzte Dr. Wolfgang Dachrodt (Burkardroth) die Möglichkeit, der Jubilarin seine Anerkennung für ihre Arbeit auszusprechen. "Heutzutage ist es leider nicht mehr die Regel, dass Mitarbeiter so lange einem Unternehmen die Treue halten", bedauerte er. Daher freue er sich umso mehr. "Ihr Engagement und Ihre Arbeitsleistung machen die Praxis zu dem, was sie ist", betonte Dachrodt.

Er gratulierte im Namen des gesamten Praxisteams und bekräftigte, wie wichtig die jahrelange Erfahrung, das Wissen und die Kompetenz der Beschäftigten insbesondere in der Praxis seien, um die täglichen Herausforderungen bewältigen zu können.

Tina Benisch begann mit einem Vorpraktikum, absolvierte anschließend ab 1. August 1997 ihre Ausbildung zur Arzthelferin und wurde 2012 die Erstkraft der Praxis. In ihrer 25-jährigen Tätigkeit nahm Benisch an zahlreichen Fort- und Weiterbildungen teil, wie zum Beispiel Qualitätsmanagement und Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis.

"Wir sind stolz darauf, sie seit vielen Jahren in unserem Team zu haben und danken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit", sagte Dachrodt und überreichte ein Präsent mit Urkunde. red