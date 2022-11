Neben der Ehrenbürgerschaft hat der Gemeinderat beschlossen, eine Bürgermedaille an besonders verdiente Bürger zu verleihen. Als erster erhält Bernhard Sixt diese Ehrung. Mit seinem Engagement in der Feuerwehr, der Kirchenverwaltung, als Obmann der Feldgeschworenen und in vielen weiteren Bereichen verdiente er sich höchste Anerkennung. Ähnlich ist es bei Ernst Ziegler, dem als zweiten die Bürgermedaille verliehen wird. In Leitungsfunktionen im Federweißenclub, dem Soldaten- und Kriegerverein und der Reservistenkameradschaft setzte er sich jahrzehntelang für das Allgemeinwohl ein. Das Kriegerdenkmal am Friedhof pflegte er 25 Jahre lang.

In der Bürgerversammlung hatte Altbürgermeister Franz Büttner zuvor eine vorgesehene Anpassung des Bebauungsplans Südlicher Ortsrand, durch den möglicherweise ein zukünftiges Baugebiet verhindert werde, kritisiert. Büttner sieht diesen Bereich als einzige Erweiterungsmöglichkeit der Gemeinde in der Zukunft. In einer Abstimmung wurde erreicht, dass sich der Gemeinderat noch einmal diesem Thema annimmt. Die Anhebung des Holzpreises um über 50 Prozent wird aus der Versammlung kritisiert. Der Bürgermeister weist dies zurück, da nicht alle Bürger Holz kaufen würden, aber Anspruch auf einen wirtschaftlichen Betrieb des Waldes durch die Gemeinde hätten. Dies würde auch die Anpassung an den Markt erfordern.

Erich Greubel brachte noch einmal die schlechten sanitären Verhältnisse bei Veranstaltungen am "terroir f Punkt" zur Sprache. Hier steht seit einiger Zeit der Bau einer WC-Anlage in der Diskussion. Der Gemeinderat hatte diese bislang aus Kostengründen abgelehnt. Greubel regte an, dieses Thema noch einmal aufzugreifen und dabei auch einen Lagerraum für Gerätschaften zu berücksichtigen. Der Bürgermeister sagt zu, dies noch einmal im Gemeinderat zu behandeln. An die Versammlung schloss sich ein geselliger Teil an, zu dem die Bürger von der Gemeinde für Brotzeit und Getränke eingeladen waren. hla/Fotos: Lomb