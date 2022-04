Explodierende Öl- und Gaspreise, Konflikte mit dem Rohstoff-Giganten Russland und die fieberhaften Versuche Deutschlands, sich aus Putins Zangengriff zu befreien - das Thema "Energie" ist so brisant wie selten zuvor. Die Akademie für Neue Medien lädt für Donnerstag, 7. April, 18 Uhr, zum ersten Kulmbacher Kamingespräch ein. "Klimawandel und Energiewende" - so lautet der Titel der kostenlosen Veranstaltung, die in Präsenz stattfindet. Es gilt Maskenpflicht bis zum Sitzplatz. Gast ist Dr. Egon Westphal, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG. Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit dem Bayernwerk-Chef zu diskutieren. Anmeldungen unter Telefon 0 92 21/13 16 oder anm@bayerische-medienakademien.de. red