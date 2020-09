Energieeffizienz schont nicht nur die Umwelt, sondern trägt auch zu erheblichen Kostenersparnissen bei. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich deshalb bewusst für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Um Unternehmen dabei zu unterstützen, bieten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg kostenfreie Energiesprechtage für Unternehmen aus allen Branchen an. Experten der Klima- und Energieagentur Bamberg, der Handwerkskammer für Oberfranken sowie der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth stehen dabei als Kooperationspartner zur Verfügung. In einem Orientierungsgespräch vor Ort am Dienstag, 13. Oktober, für IHK-zugehörige Unternehmen, und am Mittwoch, 14. Oktober, für Handwerksbetriebe können sich Unternehmen zu den Themen energetische Sanierung, Energieeffizienz, Energiemanagement, Energieeinsparung oder Kraft-Wärme-Kopplung informieren. Eine Anmeldung bis spätestens 8. Oktober bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg, Rainer Keis, Telefon 0951/85223 oder E-Mail: rainer.keis@Lra-ba.bayern.de ist unbedingt erforderlich. red