Energieberatung ist ab sofort wieder persönlich möglich

"Guter Rat ist teuer." Dass diese alte Weisheit nicht immer stimmen muss, beweist die Klima- und Energieagentur Bamberg. In Kooperation mit dem Verein Energieberater Franken e.V. bietet sie Bürgern der Region einen kostenlosen Beratungsservice zum Thema energetische Gebäudesanierung an. Die Termine können ab heute wieder persönlich abgehalten werden und finden nach dem geltenden Schutz- und Hygienekonzept statt.

Insbesondere steigende Energiekosten lassen Haus- und Wohnungsbesitzer immer häufiger über eine energetische Gebäudesanierung, den Bau einer energieeffizienten Neuimmobilie oder auch kleinere Energiesparmaßnahmen nachdenken. Das lohnt sich, denn oftmals können für verschiedene Sanierungs- oder auch Neubaumaßnahmen auch Fördermittel in Anspruch genommen werden. Ob Dämmvorhaben, Einsatz erneuerbarer Energien, Kauf einer neuen Heizanlage etc. - die Klima- und Energieagentur informiert produktneutral über ihre Möglichkeiten.

Die rund einstündige Beratung ist kostenlos. Die Beratungen finden von 12 bis 18 Uhr immer mittwochs im Wechsel bei der Stadt Bamberg, Maxplatz 3, bzw. beim Landratsamt im ehemaligen VHS-Gebäude, Kaimsgasse 31, 1. Obergeschoss, Raum K 1.6, statt. Ein Termin muss vorab unter der Rufnummer 0951/87-1724 (Frau Neuner) oder unter Telefon 0951/85-590 (Herr Knoll) vereinbart werden.

Für Hauseigentümer, die an einer Vor-Ort-Beratung interessiert sind, bietet die Klima- und Energieagentur Bamberg zusammen mit Ingenieuren und Architekten die Möglichkeit einer Beratung in der eigenen Immobilie. Sie soll den energetischen Zustand von Gebäuden einschätzen, Schwachstellen aufzeigen und Maßnahmen zur Energieeinsparung vorschlagen. Die Initialberatung kostet 350 Euro und besteht aus einer Ortsbesichtigung sowie einem Beratungsbericht; der Eigenanteil für den Beratungsempfänger beträgt 150 Euro, die Klima- und Energieagentur übernimmt den Restbetrag in Höhe von 200 Euro. Die Förderung wird gewährt für Wohngebäude in Stadt und Landkreis Bamberg mit maximal drei Wohneinheiten, deren Bauantrag/Bauanzeige vor dem 31. Dezember 1994 gestellt/erstattet und deren umbauter Raum später nicht zu mehr als 50 Prozent verändert wurden.

Immobilienbesitzer können sich bei Interesse an einer Initialberatung an einen Energieberater oder an die Klimaallianz Bamberg, Telefon 0951/87-1724, E-Mail beratung@klimaallianz-bamberg.de, wenden. red