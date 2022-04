Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag, 24. April, von 13 bis 15.30 Uhr wieder ein Kinderkleider-Basar in der Erthal-Halle in Untererthal statt. Zum Verkauf werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Spielsachen sowie alles rund um das Kleinkind angeboten. Zudem bietet der Elternbeirat des Kindergartens wieder eine reiche Kuchenauswahl zum Mitnehmen an. Anmeldungen für Verkäufer sind noch bis zum 17. April unter basar.untererthal@gmx.de möglich. Während der Verkaufsveranstaltung sowie beim Anliefern und der Abholung der Waren, wird um das Tragen einer Schutzmaske gebeten. red