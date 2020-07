Ende Juni waren noch 2247 Ausbildungsstellen unbesetzt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober vergangenen Jahres meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg - Coburg 2840 Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Das waren 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 4892 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Minus von 11,6 Prozent.

Ende Juni waren 923 Bewerber noch ohne Lehrstelle und 2247 Ausbildungsstellen unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es mehr unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen (+7,0%), die Zahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen war kleiner (-13,1%). Für derzeit 100 suchende Bewerber stehen statistisch 243 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung. Vor einem Jahr waren es 300 Lehrstellen gewesen.

"Bis vor einem Monat waren die Firmen aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen bei den Auswahlverfahren eher zurückhaltend. Ende Juni hatten 1284 Bewerber ihren Ausbildungsvertrag für September in der Tasche, ein Fünftel (-20%, -320 Jugendliche) weniger als im Vorjahr. Wir spüren jedoch seit einiger Zeit, dass die Betriebe mit dem Inkrafttreten der Lockerungen so nach und nach mit der Nachholjagd starten.

In den letzten Wochen bekamen immer mehr Bewerber ihre Einstellungszusage. In allen Regionen des Bezirks Bamberg - Coburg gibt es noch mindestens doppelt so viele freie gemeldete Lehrstellen wie Bewerber. Nur vereinzelt stornieren Betriebe ihre Ausbildungsplätze, denn spätestens nach Corona wird wieder die Frage der Fachkräftegewinnung bei schrumpfender Bevölkerung eine große Herausforderung.

Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben oder Unterstützung bei der Studienwahl benötigen, können gerne ihren Beratungstermin auch mit ihren Eltern über unsere Hotline vereinbaren.

Unsere Berater kennen vielleicht ihren noch unbekannten Wunschberuf wie den Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker oder entwickeln mit ihnen einen Plan B," sagt Brigitte Glos, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg.

Einen Termin bei der Berufs- oder Studienberatung kann man telefonisch vereinbaren unter 09561/93100 oder per E-Mail an Coburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. red