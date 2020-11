Ende des Monats ist die Weißenbrunner Straße wieder frei. Diese erfreuliche Nachricht vermeldete Bürgermeister Rolf Rosenbauer jüngst im Gemeinderat. Nach der Fertigstellung der neuen Trasse für die Kreisstraße CO 12 (Untersiemau-Meschenbach) hatte die Gemeinde die Sanierung der Holperstrecke zwischen Untersiemau und Weißenbrunn am Forst im Spätsommer in Angriff genommen - für rund 220 000 Euro. Auf der knapp über einen halben Kilometer langen Strecke wurden sämtliche bituminösen Schichten entfernt und durch einen Komplettausbau mit einer neuen Trag- und Deckschicht ersetzt. Damit sind die Querfugen beseitigt. red