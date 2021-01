Der beliebte Seelsorger Thomas Muttam hat - wie kurz berichtet - erfahren, dass ihn sein Orden, die Missionare des Heiligen Franz von Sales, nach Indien zurückbeordert hat. Mitten in der Corona-Krise. Schon nach Ostern geht sein Flug. Im Gespräch mit unserer Zeitung betont der Geistliche, dass eine Hoffnung auf Rückkehr bleibt.

Sie sind seit 2012 in Deutschland. An welchen Stationen waren Sie tätig?

Thomas Muttam: Ich bin damals nach Seßlach gekommen, war dort Kaplan. Seit 2014 bin ich in Kulmbach, zunächst auch als Kaplan. Seit 2016 bin ich Pfarrvikar und habe eigenständige Aufgaben. Das war nicht immer leicht, aber mir hat meine Aufgabe sehr viel Freude gemacht, die Gemeinde und die Kollegen haben mir immer sehr geholfen.

Wie kam es denn, dass Sie jetzt nach Indien zurückberufen werden?

Ich habe das selbst erst vor wenigen Tagen erfahren. Im Orden gibt es einige Veränderungen und Umstrukturierungen. Wir haben sogar noch versucht, den Wechsel nach Indien zu verschieben - gerade jetzt in der Corona-Krise. Aber der Orden hat sicherlich eine Aufgabe für mich.

Welche denn?

Ich bin sehr aufgeschlossen. Ich weiß selbst noch nicht, was mich erwartet. Ich hoffe aber, dass der Wechsel nur für ein Jahr ist. Und ich hoffe, dass ich dann wieder hierher zurückkommen kann.

Das klingt so, als ob Ihnen Kulmbach ans Herz gewachsen ist?

Ja, das ist so. Ich wusste schon, dass ich vielleicht nicht für immer bleiben kann, denn in der Regel dauert unsere Zeit im Ausland zehn Jahre. Aber ich bin trotzdem traurig. Als ich diese Nachricht am Sonntag in der Kirche verkündet habe, musste ich weinen. Das war wirklich so schwer für mich. Ich empfinde tiefe Trauer. Im Laufe der Jahre sind Freundschaften entstanden. Aber das ist nicht alles.

Was werden Sie noch vermissen?

Eigentlich alles: die Menschen, deren Herzlichkeit, aber auch das Kulmbacher Bier. Mir wird der Ausblick von meiner Terrasse über die Stadt fehlen. Ich werde sicherlich Fotos mitnehmen.

Kann man denn jetzt, mitten in der Corona-Krise, überhaupt nach Indien fliegen?

Das weiß ich alles noch nicht. Ich habe noch keinen Flug und muss mich in den nächsten Tagen darum und um viele andere Dinge kümmern, die ein Umzug mit sich bringt. Da ich eine chronische Vorerkrankung habe, hoffe ich, dass ich vorher noch eine Corona-Impfung bekomme - auch, weil ich ja sowohl hier in Deutschland, als dann auch vielleicht in Indien viel in Pflegeeinrichtungen seelsorgerisch tätig bin. Ich hoffe, die Politik vergisst uns Priester und Seelsorger nicht. Und wie lange ich dann in Quarantäne muss und wie alles laufen wird, das weiß ich noch nicht so genau.

Wie ist die Situation in Indien?

Ach, die ist genauso schlimm wie in Deutschland. Vielleicht noch viel schlimmer. Denn die Leute halten keinen Abstand, das funktioniert bei so vielen Menschen einfach nicht. In Deutschland haben 83 Millionen Menschen unter den Beschränkungen zu leiden, in Indien sind es 1,3 Milliarden. Beschränkungen durchzusetzen, ist bei so vielen Menschen, die teilweise in ärmsten und einfachsten Verhältnissen leben, wo hygienische Bedingungen in normalen Zeiten schon kaum gegeben sind, einfach nicht machbar. Für mich ist es schon ein seltsames Gefühl, jetzt zu fliegen. Das letzte Mal war ich 2019 zu Hause. Mein Papa ist 85 Jahre alt und krank. Ich habe auch noch zwei jüngere und zwei ältere Brüder und zwei Schwestern. Alle sind in Indien, nur einer meiner Brüder ist in Afghanistan bei der Armee. Aber ich freue mich darauf, alle bald wieder zu sehen.

Können Sie sich überhaupt von den Kulmbachern verabschieden?

Natürlich kann es in diesen Zeiten keine große Verabschiedungsfeier geben. Ich werde mich aber sicherlich bei meinen Gottesdiensten von der Gemeinde verabschieden. Mein letzter Gottesdienst wird voraussichtlich am Ostermontag sein.

Sie haben eine Stiftung gegründet - die Kinderstiftung "Hoffnungsstrahl". Sie unterstützt Projekte in Indien. Wie geht es damit weiter?

Die Stiftung bleibt bestehen. Im Vorstand sind ja auch Kulmbacher. Außerdem haben wir die Möglichkeit, dass ich aus der Distanz an den Sitzungen teilnehmen kann. Im letzten Jahr konnten wir alle ja schon bei vielen Online-Sitzungen Erfahrung sammeln. Ich hoffe, die Kulmbacher vergessen mich nicht und unterstützen die Projekte weiter. Die Hilfe wird dringend benötigt.

Wollten Sie eigentlich schon immer Priester werden?

Nein, überhaupt nicht. Mein Traum war es, Polizist zu werden. Ich habe zwei Onkel, die Polizisten sind. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Aber nach dem Abitur hat mich ein Mitbruder gefragt, ob ich nicht Priester werden wollte. Das war gar nicht mein Gedanke. Der Mitbruder hat mir dann gesagt, dass ich doch mal eine Woche in den Beruf hineinschnuppern könnte. Ich könnte dazu nach Goa fahren, das war 1000 Kilometer entfernt.

Und dann?

Ich habe das gemacht, weil die Chance, Goa kennenzulernen, verlockend war. Und ich bin geblieben. Ich habe es auch nie bereut, Priester geworden zu sein. Der Heilige Geist hatte mit mir einfach etwas anderes vor.

Bestimmt gibt es große Unterschiede zwischen Indien und Deutschland?

Ja. Der Stellenwert der Priester ist in Indien viel höher. Die Menschen nehmen ihre Sonntagspflicht noch viel ernster als hier. Ja, in Indien ist es sichtbarer, wie die Menschen den Glauben leben. Das ist die Mentalität.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie nach Deutschland kamen?

Das war überraschend. 2010 wandte sich das Erzbistum Bamberg an den Orden, mit der Bitte, Priester nach Deutschland zu schicken. Ich hatte in Indien sehr schöne Aufgaben. Ich kümmerte mich um Straßenkinder und um Kinder mit Behinderungen. Ich wollte einfach alle Kinder retten. Das war nicht so einfach und eine ziemliche finanzielle Belastung. Und dann fragte mich der Provinzobere, ob ich nach Deutschland gehen würde. Meine erste Reaktion war: Warum ich? Aber ich habe es gemacht, auch um die Kinder und Familien unserer Projekte zu unterstützen.

Konnten Sie schon Deutsch?

Ich habe in Indien sieben Monate Deutsch gelernt. Aber dann habe ich alles vergessen. Trotzdem hat es geklappt, ich habe einfach immer weitergelernt. Und mittlerweile kann ich sogar ein paar Brocken Fränkisch.

Sie haben den Kulmbachern auch ein Stückchen indische Kultur nähergebracht?

Ja. Ich bin drei Mal mit Gruppen nach Indien gereist, habe den Oberfranken meine Heimat gezeigt. Das war sehr schön. Außerdem habe ich Gottesdienste nach dem syromalabarischen Ritus gehalten, Filme zum Thema Indien gezeigt und mit Gemeindemitgliedern indisch gekocht. In meinem Herzen ist große Dankbarkeit, dass ich die Menschen hier im Frankenland begleiten durfte. Ich habe das immer gerne gemacht.

Ihr Wunsch?

Ich wünsche mir, dass dieser Abschied nur eine Trennung auf Zeit ist und dass ich nach einem Jahr wiederkommen kann. Ich weiß, dass ich eine Lücke hinterlassen werde, denn der Seelsorgebereich ist groß. Ich kam als Fremder, mir sind die Menschen ans Herz gewachsen und mittlerweile fühle ich mich als Freund. Ich wünsche mir, dass der Kontakt bleiben möge.

Die Fragen stellte Sonny Adam.