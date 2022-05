Bei herrlichem Sonnenschein zog der Schützenzug der Schützengilde Poppenroth los, um ihre neuen Könige zum Ball einzuholen. Angeführt wurde der Zug von den Poppenrother Musikanten unter Leitung von Andreas Back und begleitet von Gauschützenmeister Armin Hahn. Die Königsproklamation übernahm 1. Schützenmeister Michael Wimmel.

Nachwuchsschütze Christoph Metz sicherte sich direkt im ersten Jahr die Königswürde. Ihm zur Seite stehen als erster Ritter Manfred Stenke und der zweite Ritter Felix Wimmel. Den Titel des Robin Hood 2022 sicherte sich Bernd Heim. Der aus Neuwirtshaus stammende Bogenschütze ist eine tragende Säule der Bogenabteilung. Ihm zur Seite stehen als Bruder Tuck Christoph Metz und Timo Karollus als Little John.

Im Jugendbereich verteidigte Jugendkönigin Emma Karollus souverän ihren Titel. Der Titel des 1. Ritters bei der Jugend ging an Philipp Metz, gefolgt vom 2. Ritter Julian Goll. Das gab es noch nicht in der Vereinsgeschichte, dass ein Schütze beide Titel holte: Emma Karollus ging auch als Gewinnerin um das Robin Hood Stechen hervor. Bruder Tuck Philipp Metz und Little John Simon Wimmel stehen ihr während ihrer Regentschaft zur Seite. red