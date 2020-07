Eltmanner Gläubige bleiben daheim

Die Eltmanner Vierzehnheiligen-Wallfahrt hat inzwischen eine gut 23-jährige Tradition, die aber in diesem Jahr von der Corona-Pandemie unterbrochen wird. Denn neben vielen kleineren Wallfahrten fällt nun auch die Eltmanner Nothelfer-Wallfahrt in Richtung Bad Staffelstein aus.

Das Wallfahrtsbüro des Franziskanerklosters Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein teilte dem Eltmanner Organisationsteam der Wallfahrt vor Kurzem mit, dass alle Wallfahrten bis Ende des Jahres 2020 abgesagt sind - so also auch die Eltmanner Wallfahrt. Jedes Jahr kommt rund eine halbe Million Gläubige in die Basilika. Eine "Kleinwallfahrt", die die Eltmanner angeboten bekamen, hält das Eltmanner Wallfahrtsteam für nicht praktikabel. Schweren Herzens also fanden sich die Organisatoren damit ab, dass im Jahre 2020 keine Wallfahrt nach Vierzehnheiligen stattfinden kann.

Nichtsdestotrotz freuen sich die Verantwortlichen auf das Wallfahrtsjahr 2021, in dem die Wallfahrtsserie fortgesetzt werden soll .... wenn Corona das dann wieder zulassen sollte. red