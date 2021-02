Kinder dürfen nun endlich wieder zurück in die Schule, wenn auch im Wechselunterricht. Damit weitere Schritte möglich werden, hat sich der Elternbeirat der Emil-Fischer-Grundschule in Dörfles-Esbach unter dem Vorsitz von Sascha Schmidt gemeinsam mit der Schulleitung in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht: "Wie können wir unsere Kinder, alle weiteren Personen an der Schule und uns selbst als Familie noch besser schützen?" Die Antwort vom Elternbeirat: Jedes Kind erhält jeden Morgen im Klassenzimmer für den Schulvormittag eine zertifizierte medizinische Kindermaske .Dadurch soll natürlich allen Familien der Schule außerdem eine finanzielle Entlastung zukommen.

Für die ersten Wochen stehen genug Masken für alle Kinder zur Verfügung. Der Elternbeirat orderte und finanzierte im ersten Schritt 2000 Masken. Kathrin Kellner, Elternbeiratsmitglied der Schule, spendete zusätzlich weitere 1000 Masken. Wie geht es in den nächsten Wochen mit den Masken weiter?

"Nun sind natürlich Sponsoren gefragt, die dieses Projekt unterstützen, so dass alle gesund den Schulalltag bis in den Sommer hinein meistern können", sind sich alle Betroffenen einig. red