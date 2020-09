Eltern können mitkommen

An der Grundschule Lonnerstadt-Weisachgrund beginnt die Schule am Dienstag, 8. September, für die neuen Erstklässer der Stammschule in Lonnerstadt um 8.45 Uhr. Wie Rektorin Eva Hahn mitteilt, werden bei gutem Wetter die Kinder mit maximal drei Erwachsenen pro Schulkind im Pausenhof begrüßt. Die Kinder dürfen dann mit der Lehrerin in die Schule hineinkommen und werden zum Gottesdienst um 10 Uhr rechtzeitig wieder an die Eltern übergeben, die im Schulhof warten müssen. Bei schlechtem Wetter gilt: pro Schulkind nur zwei Erwachsene, weil die Begrüßung dann in der Eingangshalle stattfindet.

Der Erstklassteil der Kombiklasse 1b/2b in Vestenbergsgreuth beginnt den Tag mit einem Gottesdienst um 8.30 Uhr in der dortigen Kirche. Danach werden die Erstklässer von den Zweitklässern begrüßt. Eltern müssen draußen warten, auch bei schlechterem Wetter, denn die Räumlichkeiten sind in Vestenbergsgreuth beengt. Pro Schulkind sind höchstens drei Erwachsene erlaubt. Um 10 Uhr werden die neuen Erstklasskinder von ihrer Lehrkraft wieder zu den Eltern gebracht. red