Nach der Absage der Veranstaltungen "11.11." (13. November im E.T.A.-Hoffmann-Theater) und BRK-Rosenmontagsball (15. Februar) hatte der Elferrat ab 11. November wöchentlich Aktionen zugunsten des Roten Kreuzes in Bamberg geplant. "Bedingt durch die Corona-Entwicklung in den letzten drei Wochen müssen unsere Versteigerungs-Aktionen mit prominenten Politikern, Sportlern, Künstlern und Persönlichkeiten leider verschoben werden. Sobald es wieder möglich ist, werden wir unsere einzelnen Aktionen bekanntgeben und auch starten", teilt Elferrat-Präsident Pius Schiele mit. An der geplanten Tombola für den nicht stattfindenden Rosenmontagsball am Faschingssamstag am 13. Februar in der Fußgängerzone vor dem Kaufhaus Karstadt wolle man festhalten.

Bitte um Unterstützung

Der Elferrat und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Otto richten gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit die Bitte an die Öffentlichkeit, das Rote Kreuz in Bamberg nicht im Regen stehen zu lassen. Durch die Ausfälle der meisten Veranstaltungen, der Ausbildungskurse und vieler anderer Aktivitäten in diesem Jahr fehlten dem Roten Kreuz im Kreisverband Bamberg Einnahmen in Höhe von mittlerweile weit über 150 000 Euro.

Spenden an das Rote Kreuz kann man auf folgendes Konto einzahlen: Bayerisches Rotes Kreuz, Bamberg, Verwendungszweck: "Spende BRK-Elferrat", IBAN DE98 7705 0000 0000 0193 56. red