Ein lang gehegter Wunsch bauwilliger Einwohner von Baiersdorf geht jetzt in Erfüllung. Mit dem Spatenstich wurden die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet Baiersdorf I in Gang gesetzt. Hier können elf neue Eigenheime errichtet werden.

Bürgermeister Robert Hümmer berichtete über einen gewissen Baulandbedarf in Baiersdorf, der jedoch zunächst nicht zur Erschließung des Baulandes geführt hätte. Erst in seiner Sitzung am 3. März hat der Gemeinderat von Altenkunstadt einen entsprechenden Durchführungsbeschluss gefasst, worauf eine öffentliche Ausschreibung erfolgt. Als wirtschaftlichstes Angebot wurde das der Firma Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbH aus Weismain gesehen, so dass an dieses Unternehmen am 4. August die Auftragsvergabe erfolgen konnte. Bürgermeister Robert Hümmer freute sich in diesem Zusammenhang, dass eine heimische Firma zum Zug gekommen sei, wobei er anmerkte, dass die Gemeinde mit der Firma Dechant in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht habe.

Als Besonderheit wies Hümmer darauf hin, dass die Erschließungsmaßnahmen in einem sogenannten "Mono-System" erfolgten. Dies bedeute, dass alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Gehweg verlaufen und Schächte in der Fahrbahn nicht mehr erforderlich seien. Diese Ausführungsart bei den Erschließungsmaßnahmen sei zwar etwas teurer, könne langfristig aber als wirtschaftlicher angesehen werden. Für die Planungen sei das Ingenieurbüro Kellner aus Bad Staffelstein verantwortlich, das auch die Bauleitung übernimmt. Die gesamten Baukosten bezifferte der Bürgermeister mit rund 640 000 Euro.

Dipl.-Ing. Manuel Kellner führte aus, dass das gesamte Areal mit einer Grundstücksfläche von rund 8400 Quadratmetern ermögliche, elf Baugrundstücke auszuweisen. Er verwies darauf, dass der Abschluss der Gehwege und Fahrbahn jeweils mit Natursteinen ausgeführt werde.

Nach den Planungen, so Abteilungsleiter Tiefbau Alexander Dauer von der Firma Dechant, beginne jetzt die Bauausführung. Vom Weismainer Unternehmen würden dabei 1600 Quadratmeter an befestigten Flächen erstellt, 3100 Kubikmeter an Erdreich im Kanal- und Straßenbau umgesetzt und 750 Meter Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt. Alois Dechant freute sich, dass die Firma Dechant wieder einmal für die Gemeinde bauen dürfe. dr