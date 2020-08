"Eisradl" brachte Wunsch-Eis

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen überraschte das "Eisradl" die Bewohner, die Angehörigen und die Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums für Menschen mit Demenz in Forchheim mit hausgemachten Eissorten.

Damit sollte sowohl den Bewohnern, als auch den Mitarbeitenden eine kleine Freude bereitet werden.

Mediterrane Stimmung

Das "Eisradl" kam gut an: Die Bewohner kamen alle nach und nach in Begleitung des Betreuungsteams in den Garten und holten sich selbstständig ihr Eis ab. Außerdem luden aufgestellte Bänke und Tische zum Verweilen ein. Italienische Musik im Hintergrund sorgte für mediterrane Stimmung. Immobilen Bewohnern und Bewohnerinnen wurde ihr Wunsch-Eis in die Wohnbereiche gebracht.

Mit der Aktion sollte auch den Mitarbeitenden des Forchheimer Hauses für ihren Einsatz, nicht nur während der Pandemie, seitens der Heimleitung Yvonne Bell, der stellvertretenden Pflegedienstleitung Susanne Wunder und der Leitung der sozialen Betreuung Michaela Striegel gedankt werden. red