Er war der Boandlkramer in "Der Brandner Kaspar 2" und einen ganzen Sommer der Liebling des Publikums: Eisi Gulp. Mit seiner unvergessenen Darstellung hat der vielseitige Künstler auf der Luisenburg Theatergeschichte geschrieben. Bei den Fans ist er schon lange beliebt, nicht zuletzt durch seine TV-Rollen als kiffender Vater in den Eberhofer-Krimis und als Sascha Wagenbauer in der Kultserie "Dahoam ist Dahoam". Jetzt kehrt er mit seinem Solo-Kabarettprogramm "Hackedicht oder was?" am 12. Juli um 10.30 Uhr auf die große Felsenbühne zurück.

"Hackedicht" widmet sich einem ungewöhnlichen und wichtigen Thema: den legalen und den illegalen Drogen. Eisi Gulp, dessen souveräne Spielfreude sich immer mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet, beherrscht bekanntlich die Kunst, große Themen unterhaltsam und trotzdem anspruchsvoll zu präsentieren.

In "Hackedicht" steckt Eisi Gulps "Herzblut" und er entwickelt das Programm seit Jahren immer weiter. Er führt den Umgang mit Betäubungsmitteln aller Art und in allen Schichten tabulos vor und zeigt, was das aus Menschen macht. Dabei legt er

den Finger in die Wunde, ohne dass er den Zeigefinger erhebt.

Mit durchgeknalltem Witz und einer sensationellen körperbetonten Performance bringt er alltägliches Verhalten auf den Punkt und zeigt, wie schnell Gebrauch zu Missbrauch wird. Das ist so amüsant wie entlarvend und erhellend zugleich.

Als Comedian, der mit Kopf und Körper gleichermaßen arbeitet, ist Eisi Gulp eine Ausnahmeerscheinung in der Comedy-Szene. Seine Auftritte sind klug und lebensnah, gleichzeitig voller Humor in der Interaktion mit seinem Publikum.

Karten gibt es ab sofort unter www.luisenburg-aktuell.de und an den bekannten Verkaufsstellen. red