Siegfried und Hildegard Pachulski aus Reckendorf sind seit 65 Jahren ein trautes Paar und feierten jetzt Eiserne Hochzeit. Die beiden Flüchtlingskinder lernten sich nach Kriegsende in Bamberg kennen und lieben. Die Hochzeit erfolgte am 5. November 1955, das Paar bekam drei Kinder. Nach Siegfried Pachulskis beruflicher Karriere als Berufssoldat mit häufigen Standortwechseln verbringen die beiden heute ihren Lebensabend in Reckendorf in einer glücklichen Großfamilie mit zwei Töchtern, fünf Enkelkindern und drei Urenkeln. Foto: p