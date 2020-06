Eisenteil verloren - Zeugen gesucht

Auf der Staatsstraße 2262 verlor ein Lkw ein Eisenteil. Am Montag gegen 13.55 Uhr war eine 33-jährige VW-Fahrerin in Richtung Trosdorf unterwegs, als ein vor ihr fahrender Lkw mit Anhänger ein Eisenteil verlor. Dieses flog zunächst auf die Gegenfahrbahn und dort gegen ein Auto, das entweder ein Audi oder BMW war. Danach flog das Eisenteil wieder zurück auf die Fahrbahn der VW-Fahrerin und schlug gegen den unteren Bereich der Stoßstange. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort. Auch das mehrfache Aufblinken und Aufblenden der VW-Fahrerin konnte den Lkw-Fahrer nicht zum Stehenbleiben veranlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol