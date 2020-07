Eisenbahnromantik in Burgkunstadt

Wenn ältere Menschen von der Eisenbahnbrücke auf das Burgkunstadter Bahnhofsgelände blicken, dann werden bei ihnen oft Erinnerungen an die Zeit wach, als hier noch das Leben pulsierte. Scharen von Jugendlichen warteten früher werktags kurz nach 7 Uhr am Bahnsteig auf die Züge, die sie ins Gymnasium nach Lichtenfels und Kulmbach bringen sollten. Es gab Bahnmitarbeiter, die Weichen und Signale bedienten, Fahrkarten verkauften und in einem Wärterhäuschen per Kurbel die Schranken schlossen und wieder öffneten. Diese Zeiten sind längst vorbei. Burgkunstadt hat ein eigenes Gymnasium und der Bahnhof ist nicht mehr besetzt. Offiziell ist er seit dem Abbau der letzten Weiche nur noch ein Haltepunkt. Foto: Bernd Kleinert