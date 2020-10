Feucht-fröhlich geht es am Donnerstag, 29. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kunstverein (Park 4a, Zugang über Leopoldstraße) zu. Bademeister Schaluppke führt sein Comedy-Programm "Chlorreiche Tage" im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kultur Herbst 2020 - Coburg trotz(t) Corona" auf. Von aufmüpfigen Jugendlichen bis zu Bremsenplagen im Freibad reicht der Erfahrungsschatz des Comedy-Bademeisters, den er seinem Publikum - inklusive besonderer Tanzeinlagen - darbietet. Karten sind online unter www.reservix.de, per E-Mail an tickets@infranken.de oder telefonisch unter 0951/188564 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Foto: Olli Haas