Für die Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra findet eine Einstimmung auf die Firmung mit den Firmlingen, den Eltern und den Paten, die es ermöglichen können, statt. Wahlweise ist diese am Montag, 19. Juli, in der Kirche Oberleichtersbach und am Dienstag, 20. Juli, in der Kirche Schondra. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. sek