Die Montagsgespräche Thurnau haben sich in ihrem allmonatlichen Treffen mit dem Thema Corona-Demonstrationen beschäftigt: Wolfgang Lethaus sprach an, dass die Corona-Politik vielen Leuten ihre Einsamkeit vor Augen führe, viele fühlten sich im Kern verunsichert und es gebe genug Menschen, die wegen der wirtschaftlichen Konsequenzen um ihre Existenz bangten. Hinzu komme die öffentliche Diskussion zur medizinischen Bekämpfung der Pandemie, die einen leicht überfordern könne. All das bringe so manchen an seine Belastungsgrenze, bei nicht wenigen äußere sich das in Wut.

Laut Marcel Leuschner verschafft eine solch umfassende Verunsicherung Verschwörungsmythen Hochkonjunktur. Hier werde endlich etwas geboten, an dem man sich in unklaren Zeiten orientieren könne.

Finanzierte Agitatoren

Dabei - so Gudrun Franke - sei es mit dieser corona-bedingten gesetzlichen Freiheitseinschränkung nicht viel anders als mit jedem anderen Gesetz: Würden sich alle Menschen vernünftig und sozial verhalten, bräuchten wir keine Gesetze und keine Einschränkungen. Sehr leicht sei das an Hand der Straßenverkehrs-Gesetzgebung nachzuvollziehen.

Günter Bergmann beschrieb drastisch, wie viele derzeit versuchten, dem Staat und der Regierung zu unterstellen, die derzeitigen Einschränkungen als Versuch der massiven Unterdrückung und Demonstration der Macht zu nutzen. Er fragt sich nur, warum diese Regierungen sich so viele Schwierigkeiten verschaffen sollten mit all dem daraus folgenden volkswirtschaftlichen Desaster?

Franziska Schumm und Robert Prawitz konnten beobachten, dass diese Internetaktivisten, die sich inzwischen dank tausender zahlender Follower eine satte Selbstständigkeit als Agitatoren finanzieren könnten, unter dem Überbegriff "Querdenken" ungerührt eine aktive Übernahme dieses Protestes von Rechts in Kauf nähmen und es auf den großen "Corona"-Demos keinerlei Abgrenzung gegen Nazis und Reichsbürger gegeben habe.

"Direkte Demokratie" werde dabei als Kampfbegriff eingesetzt und Barbara Biella bezeichnete es als erschütternd, mit welch windigen, sich zumeist selbst widersprechenden populistischen Sprüchen um Gefolgschaft gebuhlt werde. Dabei könne man gar nicht dankbar genug dafür sein, dass wir in einer funktionierenden Demokratie lebten, die unter anderem über einen demokratisch eingesetzten Rundfunkrat und über ein einklagbares Pressegesetz verfüge.

Franziska Bartels betonte, dass sich die Montagsgespräche selbstverständlich dafür einsetzten, zweifelhafte oder impraktikable Maßnahmen im Umgang mit der Pandemie zu benennen und zu verbessern.

Krise ist auch eine Chance

Aber sie forderte auch dazu auf, statt all der verschwörungs- und rechtslastigen sogenannten Querdenkerei zu versuchen, die derzeitige Situation als Chance für ein grundsätzliches Überdenken unseres gesellschaftlichen Zusammenwirkens zu sehen, um kostbare gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern und in Selbstbeschränkung den so nahe liegenden Reichtum unserer Lebensbedingungen zu nutzen.

Wieviel es auf diesem Feld zu tun gebe, dafür versuchte Klaus Bartels ein paar Beispiele zu benennen: der soziale Ausgleich, die endlich konsequente Bearbeitung der Klima-Katastrophe oder die Bewahrung unserer Freiheit nach dem Solidaritätsprinzip.

Man einigte sich darauf, dass die Montagsgespräche dazu auffordern, die Corona-Einschränkungen als ein vernünftiges Instrument der gegenseitigen Unterstützung zu bejahen. red