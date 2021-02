Erich und Marcus Olbrich

Die erste nachweisliche Erwähnung eines Marktes in Kulmbach stammt aus dem Jahre 1659. In einer Urkunde bewilligten Kurfürst Friedrich Wilhelm zu Brandenburg und Markgraf Georg Albrecht von Brandenburg-Kulmbach, als Vormünder des minderjährigen Pflegesohns Christian Ernst, am 18. Mai 1659, der Stadt einen jährlichen Vieh- und Warenmarkt für drei Tage hintereinander um den ersten Sonntag nach Trinitatis. Mit dieser Urkunde wurde das bestehende Privileg bezüglich des Haltens von Markttagen in Kulmbach erneuert, leider sind vorherige Urkunden nicht mehr auffindbar.

Das heutige Stadtbild haben die für die Geschichte der Stadt sehr wichtigen Grafen von Dießen-Andechs geschaffen. Die Obere Stadt war in ihrer Zeit Marktstraße und Marktplatz zugleich; Umschlagplatz für ankommende Güter, aber auch Abstellplatz für Kutschen und Fuhrwerke der Reisenden. Der Begriff Markt (mercatus) kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Handel. Märkte, also Handelsplätze, gab es bereits in der Antike. Meist günstig gelegen an den Hauptverbindungsstraßen, zogen zu den Jahrmärkten die Handelsleute mit ihren Fuhrwerken von Ort zu Ort. Waren sie durch schlechte Straßenverhältnisse gezwungen, länger zu bleiben, profitierten auch Gastwirte oder Schmiede.

Bis zu 200 Händler

Mit den auswärtigen Fieranten zogen wandernde Gaukler und Schausteller. Vielen einheimischen Händlern war die Konkurrenz sehr willkommen, zogen doch auch sie ihren Gewinn aus den hohen Besucherzahlen. Die Landbevölkerung bevorzugte die Jahrmärkte, da es so ein reiches, überregionales Angebot an Gütern sehr selten gab. Auch ortsansässige Händler nutzten die Gelegenheit und boten ihre Waren in den von der Stadt aufgestellten Buden und Ständen gegen eine Standgebühr an. So kamen bei Jahrmärkten über 200 Händler zusammen.

Daneben finden bis heute in Kulmbach an festen Tagen in der Woche die Wochenmärkte statt, die den Bauern die Gelegenheit geben, ihre Produkte wie Geflügel, Eier, Gemüse, Butter und Obst anzubieten. Bekannt sind die Wochenmärkte auch unter der alten Bezeichnung Viktualienmärkte (Victus = Lebensmittel). Noch bis ins 20. Jahrhundert gehörten auf dem Kulmbacher Marktplatz Ferkel- oder Geflügelmärkte dazu, wobei diese immer mehr in Richtung Buchbindergasse, an den Rand des Platzes, gedrängt wurden. Später wurden sie auf Nebenplätze verlegt. Gemischte Viehmärkte mit Pferden, Rindern, Ziegen oder Schafen wurden nicht nur in Kulmbach abgehalten, sondern auch in den umliegenden Dörfern.

Die Verkäufer von Holz hatten ihren Platz auf dem Holzmarkt, Auf der Draht und im Bereich Webergasse/Sutte.

Nach 1809 wurden in Kulmbach die ersten Aufzeichnungen mit Daten und Fakten zu Ablauf und Organisation der Märkte aufgeschrieben. So konnte festgestellt werden, dass viele Händler von Bamberg bis Hof die Strapazen einer beschwerlichen Reise nach Kulmbach auf sich nahmen. Auch kamen aus dem Raum Burgkunstadt etliche jüdische Händler. In Burgkunstadt haben sich viele Händler niedergelassen, um von der guten Lage zwischen Kulmbach, Coburg und Bamberg zu profitieren.

Mit der Erstellung dieser Schriftstücke und der Einhaltung der Marktordnung war der Polizeidiener beauftragt. Er hatte auch dafür zu sorgen, dass Verordnungen des Magistrats durch Ausrufen oder Aushang bekanntgemacht wurden. Im Stadtarchiv Kulmbach befinden sich gebundene Bücher aus dieser Zeit mit Intelligenzblättern.

So wurde 1850 die Abhaltung von drei Hauptjahrmärkten mitgeteilt, der erste, ab dem 24. Februar, war der Matthiasmarkt, der zweite, der Trinitatismarkt, begann jeweils am ersten Dienstag nach Trinitatis, der dritte, der Gallimarkt, fand um den 28. Oktober statt. Jeder Hauptmarkt dauert drei Tage.

Es gab auch fünf kleinere Jahrmärkte in Kulmbach, und zwar

? den Wollemarkt am 1. Mai,

? den Petri- und Paulmarkt am 29. Juni,

? den Bartholomämarkt am 24.August,

? den Michaelimarkt am 29. September,

? den Markt an Thomä am 21.Dezember.

Die Tradition der Jahrmärkte wird fortgeführt, sie haben sich zeitlich an das geänderte Einkaufsverhalten der Bevölkerung angepasst. So ist der Frühlingsmarkt Anfang März, der Sommermarkt an Pfingsten und schließlich der Herbstmarkt Ende Oktober. Nicht zu vergessen der Christbaummarkt am Hallenbad.

Einkaufscenter als Konkurrenz

Die Einkaufstrends gehen an den Märkten nicht spurlos vorbei. Die Verbraucher zieht es mehr in die Einkaufscenter am Dorf- oder Stadtrand - oder sie bestellen via Internet. Aber auch die Händler werden weniger. Durch den Käuferschwund rechnen sich der Weg und die Mühe nur noch bedingt, das lange Stehen bei jedem Wetter fällt schwer.

Mal sehen, wie lange die jahrhundertelange Tradition der Märkte noch Bestand haben wird. Oder es kommt ein Umdenken der Käufer, dass man nicht unbedingt das ganze Jahr Erdbeeren braucht oder Tomaten aus Südafrika und Avocados aus Lateinamerika. Nur, wird es dann noch einen Marktplatz mit Händlern aus der Umgebung geben?