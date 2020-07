Einkaufen mit Lieferung frei Haus

Lea winkelmann Kühlschrank leer und nichts mehr im Vorratsschrank, das man zu etwas Sinnvollem verarbeiten könnte? Dann den Stoffbeutel geschnappt und ab zum Supermarkt!

So einfach ist es jedoch für viele ältere und kranke Menschen zur Pandemie-Zeit nicht. Vor allem als es noch keine Maskenpflicht gab, waren viele ältere Menschen verunsichert und wollten das Haus nicht verlassen, da sie zur Risikogruppe gehören.

Aber was tun wenn die Lebensmittel ausgehen? Den betroffenen Menschen in der Region Bad Staffelstein bietet eine gute Initiative Hilfe zur richtigen Zeit. Sandra Nossek initiierte eine Corona-Einkaufshilfe für Bad Staffelstein. Die Schulsozialarbeiterin aus Stublang kam auf diese Idee, da sie selbst zu Pandemiebeginn für ihre Eltern einkaufen ging. Zwar war damalsd eine größere Nachfrage zu verzeichnen, doch auch jetzt wird das Angebot noch gut angenommen. "Ich dachte mir, dass es bestimmt einige ältere Menschen gibt, die ihre Kinder nicht in der Nähe haben, sodass diese für sie einkaufen gehen könnten."

Erfolgreicher Aufruf

Um diesen zur Risikogruppe zugehörigen Menschen helfen zu können, startete Nossek einen Aufruf, auf welchen sich freiwillige Helfer melden konnten. "So hatten wir zu Beginn sechs bis sieben Einkäufer, die sich um die Einkaufslisten vorwiegend älterer Menschen kümmerten. "Da sich zu Beginn des Hilfsangebotes auch sechs bis sieben ältere Staffelsteiner für die Einkaufshilfe anmeldeten, konnte sich je ein Einkäufer um einen Senior kümmern", erzählt Nossek. Die Telefonnummer der Stublangerin wurde in der Zeitung abgedruckt und ist auf der Homepage der Stadt Bad Staffelstein zu finden, sodass sich Interessierte drei mal in der Woche mit ihren Einkaufswünschen bei ihr melden können.

Unterstützung für alle

Auch Menschen die unabhängig von der Pandemie, aufgrund gesundheitlicher Probleme Schwierigkeiten haben alleine einkaufen zu gehen, können sich melden. "Die Bestellungen werden dann von mir per Whats-App an die freiwilligen Helfer weitergeleitet", erklärt Sandra Nossek. Die Einkäufer machen dann einen Termin zur Einkaufsübergabe aus. "Zu dem ausgemachten Termin bringen die freiwilligen Helfer die Einkäufe zu den Senioren, die ihnen wiederum das Geld für den Einkauf überreichen. Das alles natürlich mit möglichst wenig Kontakt", erklärt Nossek.

Die Zahl der Einkäufe ist ihr zufolge im Vergleich zum Beginn der Aktion zurückgegangen. "Momentan sind es noch vier bis fünf Einkäufe pro Woche, die über die Corona-Einkaufshilfe geregelt sind", resümiert Nossek.

Anschließend fügt sie hinzu, dass es den freiwilligen Helfern immer viel Freude gemacht hat mit den Einkäufen helfen zu können und betont, dass die Helfer auch weiterhin für Menschen da sind, die momentan selbst nicht einkaufen gehen können.