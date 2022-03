Die Blockveranstaltung "Einführung in die Welt der Wildpflanzen" der Kräuterpädagogin Lydia Fuchs umfasst sieben monatliche Termine und hat noch Plätze frei. Los geht es am Samstag, 30. April, um 14 Uhr in der Alten Schäferei in Ahorn. Interessierte können sich dazu per E-Mail an lydia.fuchs1@gmx.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09566/807920 anmelden. red