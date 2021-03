Noch bis zum 22. März können sich Museumsmitarbeitende sowie alle an der Museumsarbeit Interessierte zum Zertifikatskurs "Einführung in die Museumspädagogik-Kulturvermittlung" anmelden. In insgesamt 64 Unterrichtsstunden vermittelt der vom Bezirk Unterfranken in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern organisierte Lehrgang die grundlegenden Kompetenzen für die museale Kulturvermittlung.

Die Ausbildung beginnt am Montag, 12. April, und findet überwiegend montags von 16 bis 19.30 Uhr statt. Das Ende der Veranstaltungsreihe ist für den 19. Juli geplant.

Nach einer Prüfung erhalten die Kursteilnehmer ein Zertifikat. Wegen der Hygieneregeln in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind Zoom-Konferenzen vorgesehen, es gibt aber auch Präsenzveranstaltungen.

Mit dem Zertifikatskurs sollen Vermittlung und Bildung in den unterfränkischen Museen weiter verbessert werden, heißt es in einem Schreiben der Regierung von Unterfranken. Aus Sicht des Bezirks sei dies ein wesentliches Element zeitgemäßer Museumsförderung, das nach Ansicht aller Museumsexperten von vielen Besucherinnen und Besuchern gewünscht wird.

Exkursionen

Dementsprechend umfassen die Lehrinhalte des Kurses unterschiedliche Vermittlungsmethoden wie etwa die Handlungsorientierung in der Kulturvermittlung, Kunstpädagogik, zielgruppenorientierte Objektvermittlung und Erlebnispädagogik oder den Umgang mit Gruppen. Auch werden die Teilnehmer in der Projektentwicklung angeleitet. Und im praktischen Teil gibt es Exkursionen in die herausragenden Museen in Unterfranken, so die Veranstalter weiter.

Die Teilnehmerzahl für den Kurs ist auf zwanzig Personen begrenzt, die Kursgebühr beträgt 250 Euro, Studierende erhalten eine Ermäßigung um 50 Euro.

Für weitere Fragen stehen zur Verfügung: anne.kraft@bezirk-unterfranken.de und christine.schmid-egger@blfd.bayern.de sowie leipold@cultheca.de.

Anmeldung

Alle Informationen zur Anmeldung und einen detaillierten Zeitplan findet man unter: www.bezirk-unterfranken.de/zertifikatskurs. mmm