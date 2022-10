Zu einem Unfall ist es am 28. Oktober gegen 11.15 Uhr gekommen, nachdem ein Fahrer seinen weißen Ford Mondeo auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Spitzwiese abgestellt hatte. Als er gegen 11.45 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er am hinteren rechten Kotflügel Kratzer fest. Von einer Überwachungskamera konnte der Unfallvorgang aufgezeichnet werden. Zudem wurden Lackspuren am Unfallfahrzeug zur Spurensicherung entnommen. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

In der Theobald von Fuchs Straße kam es ebenfalls zu einer Unfallflucht. Die Geschädigte stelle in den frühen Morgenstunden des 28. Oktober ihren schwarzen VW Golf am Fahrbahnrand ab. Gegen 14 Uhr stellte Sie einen Unfallschaden an der Fahrerseite fest. Vermutlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Wagen. Hinweise in beiden Fällen unter Tel. 0971/714 90.

Am Samstag wendete schließlich eine 33-Jährige ihr Auto in der Heiligenfelder Allee. Ihr Auto touchierte einen geparkten Pkw. Zeugen konnten sich laut Polizei das Kennzeichen merken. Die Frau war inzwischen zur Kisssalis-

Therme weitergefahren und konnte später ausfindig gemacht werden. Es erwartet sie nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. pol