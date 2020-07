Einfach drüber lachen

Kennen Sie die? Diese Tage, die (erst einmal) so ziemlich aus dem Ruder laufen. Ich hatte neulich so einen. Am Frühstückstisch ging's schon los. Kind 1 beschwert sich lautstark über das leere Nutellaglas, Kind 2 trotzt weinend auf dem Boden, weil ich das Brot falsch geschnitten habe. Beim anschließenden Einkauf (es musste ja neues Nutella her) wird's nicht besser. Kind 2 liegt schon wieder auf dem Boden. Diesmal weil es die Fruchtzwerge im Einkaufswagen jetzt sofort essen möchte. Und weil die Frau hinter der Metzgerstheke die traditionelle Scheibe Gelbwurst, die ich ihr stattdessen angepriesen habe, vergessen hat (kann passieren). Zuhause angekommen dann gleich das nächste Dilemma: Der komplette Becher Schlagsahne hat sich in meinem Einkaufskorb verteilt. Na lecker. Und Kind 2 hat derweil die nächste Trotzattacke. Warum weiß ich schon gar nicht mehr. Die Pechsträhne ging dann noch etwas weiter. Bis der Punkt erreicht war, wo ich nur noch drüber lachen musste. Also haben wir kurzerhand die üblichen Regeln gebrochen. Denn an solchen Tagen ist einfach alles erlaubt. Hüpfparcours auf Mamas Bett? Na klar! Zwei Eis hintereinander? Wieso nicht? Hauptsache wieder gute Stimmung! Und so endete der Tag doch noch ziemlich lustig. Bei einer riesigen Portion Waffeln und einer gemeinsamen Tanzeinlage in der Küche, bei der wir alle bald Arm in Arm auf dem Boden lagen. Diesmal vor lachen, ganz ohne Tränen :-).