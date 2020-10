Bei Dr. C. Soldan hat Premiumqualität der hergestellten Produkte seit jeher oberste Priorität. Nun kann das Familienunternehmen ein weiteres Qualitätssiegel für sich verbuchen: Bei der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" des F.A.Z.-Instituts belegte Dr. C. Soldan in der Kategorie "Süßwarenhersteller" den fünften Platz. Damit reihen sich die Bonbonspezialisten unter den Großen wie Ferrero, Alfred Ritter, Lindt & Sprüngli und Mars ein. Die Auszeichnungen wurden vergangene Woche an die Preisträger überreicht. "Dass wir vor zahlreichen namhaften Unternehmen einen Spitzenplatz einnehmen, macht uns besonders stolz und bestätigt unsere Philosophie", freut sich Perry Soldan, geschäftsführender Gesellschafter von Dr. C. Soldan.

Auch die gelebten Werte zählen

Bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber sind nicht nur eine gute Bezahlung und optimale Karrieremöglichkeiten ausschlaggebend. Es sind auch die Werte, die in einem Unternehmen täglich gelebt werden, die eine Arbeitgebermarke prägen. Diese Kriterien wie Arbeitsklima und flexible Arbeitszeiten wurden in der aktuellen Studie des F.A.Z.-Instituts erhoben. Perry Soldan: "Es ist schön zu sehen, dass unsere engagierten Mitarbeiter unser Bemühen so wertschätzend wahrnehmen."

Weitere Informationen über das Unternehmen gibt es unter Soldan.com und über die Studie unter faz.net/asv/deutschlands-begehrteste-arbeitgeber. red