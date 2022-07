Am Samstag, 23. Juli, um 20 Uhr präsentiert das Frankenwaldtheater in der Alten Schule in Stadtsteinach die Beziehungskomödie "Zwei waagrecht" von Jerry Mayer mit Kirsten Annika Lange und Markus Veith.

Die Zugfahrt von San Francisco nach Bay Point dauert eine Stunde und dreiundzwanzig Minuten. Ein Mann und eine Frau begegnen sich im selben Abteil. Sie lösen das gleiche Kreuzworträtsel. Eine ganz harmlose Situation, möchte man meinen. Doch so zaghaft und oberflächlich die Unterhaltung zwischen den beiden beginnt, je mehr ihre Wortgitter sich füllen, um so gelöster, intensiver, persönlicher wird ihr Gespräch. Sie scherzen und necken, zerlegen und vervollständigen, helfen und hindern sich. Ihre Fassaden bröckeln und gestatten Einblicke in rätselhafte Tiefen: Wie beherrscht man die Kunst des Um-die-Ecke-Denkens? Was ist das Geheimnis der Sonette von Petrarca? Wer nutzt Bleistifte und wer Kugelschreiber? Warum sagen Menschen "Bingo!"

Eine Stunde und dreiundzwanzig Minuten haben sie Zeit, um ihre ganz eigenen Rätsel zu lösen und womöglich das Lösungswort zu finden. Zwei waagerecht: Innige Zuneigung mit fünf Buchstaben. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Bäckerei Will (Marktplatz Stadtsteinach) oder unter frankenwaldtheater@t-online.de / 09225-956333. red