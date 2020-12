Seit 35 Jahren steht Georg Pitteroff als Vorsitzender an der Spitze des Altenkunstadter Gesangvereins Singgemeinschaft. Im evangelischen Kreuzberg-Kirchenchor, den er 1977 mit aus der Taufe hob, zählt er zu den treuesten Sängern. Viele Vereine haben mit ihm einen engagierten Förderer und Gönner.

Krankheitsbedingt kann der Senior sich seit einigen Monaten nur noch begrenzt am gesellschaftlichen Leben beteiligen. Umso mehr freute sich Pitteroff deshalb, als fünf kreative Frauen aus Strössendorf und Neuses, mit denen er seit vielen Jahren befreundet ist, ihn mit einem Adventskalender der besonderen Art überraschten. Es ist keiner aus dem Supermarkt oder dem Kaufhaus, sondern komplett selbst gestaltet, und das in XXL-Größe. An die "Äste" eines aus Holz gefertigten Tannenbaumes hängten die Frauen 24 bunte Päckchen, Tüten, Taschen und Nikolausstiefel. Liebevoll gefüllt mit kleinen Überraschungen für die Tage bis Heiligabend. Von einem besonderen Adventskalender und einem kleinen Engel erzählt Elke Bräunlings Geschichte "Engelszauber im Advent", über die sich Georg Pitteroff am 1. Dezember freute. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit meinen 81 Jahren noch mal solch einen wunderschönen Adventskalender bekomme", sagt er dankbar und sichtlich gerührt. bkl