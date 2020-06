Eine weitere Person hat sich infiziert

Das Gesundheitsamt Haßberge meldet eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 165 (Stand: 22. Juni, 11.15 Uhr), wie das Landratsamt am gestrigen Montag mitteilte.

155 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell vier Personen noch mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit 28 Bürger.

Kein Bürgertelefon mehr

Aufgrund der immer weiter sinkenden Nachfrage hat der Landkreis Haßberge das ab Anfang März geschaltete Bürgertelefon für allgemeine Fragen rund um das Thema Covid-19 bis auf Weiteres eingestellt. Wichtige Antworten zu allen Fragen rund das Corona-Geschehen in Bayern können die Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung erhalten. Sie erreichen die Servicestelle täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220. Ganz viele Fragen lassen sich jedoch schon ohne einen Anruf, sondern mit Blick ins Internet klären. Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat unter: https://www.stmi.bayern.de/ miniwebs/coronavirus/faq/index.php eine nach Themenfeldern aufgeschlüsselte Liste eingestellt mit den am häufigsten gestellten Fragen und Antworten. Viele Informationen rund um das Corona-Geschehen gibt es auch auf der Internetseite des Landkreises Haßberge unter der Adresse www.hassberge.de.

Vorgehensweise

Was ist zu tun, wenn der Verdacht auf eine Ansteckung besteht? Falls Bürger Kontakt mit einem bestätigten Erkrankungsfall hatten und an Erkältungssymptomen leiden, sollten sie sich telefonisch mit dem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen besprechen. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet der Mediziner die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Lockerungen in Kraft

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis weist ferner darauf hin, dass mit dem gestrigen Montag weitere Lockerungen bei den Pandemiebeschränkungen in Kraft getreten sind. So entfällt im Kassen- und Thekenbereich von Betrieben für die Mitarbeiter die Maskenpflicht, sofern durch eine Scheibe der Infektionsschutz sichergestellt wird. Die bisher im Einzelhandel zugrundeliegende Maßzahl "20 Quadratmeter pro Kunde" wird reduziert auf "zehn Quadratmeter pro Kunde". Das heißt, ab sofort dürfen doppelt so viele Kunden ins Ladengeschäft wie bisher. Lockerungen gibt es ferner bei den Beschränkungen für Zusammenkünfte. red