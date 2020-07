Das Gesundheitsamt Haßberge meldet eine weitere Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle im Landkreis auf 169 (Stand: 9. Juli 2020, 15 Uhr), wie das Landratsamt gestern mitteilte.

159 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch vier Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. In häuslicher Isolation befinden sich 29 Personen.

Bürger, die an Erkältungssymptomen jeder Schwere und/ oder an Verlust von Geruchs-/ Geschmackssinn leiden, sollten sich telefonisch mit ihrem Hausarzt in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen mit dem Mediziner besprechen.

Wichtige Antworten zu allen Fragen rund um das Corona-Geschehen in Bayern erhalten die Bürger über die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung, Telefon 089/122220, oder im Internet über die Seite des Kreises Haßberge, erreichbar unter www.hassberge.de. red