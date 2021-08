Nach langer schwerer Krankheit verstarb die über vier Jahrzehnte engagierte und allseits sehr geschätzte ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes der Europa-Union Bad Kissingen, Gerda Peters, im Alter von 83 Jahren.

Die überzeugte Europäerin hat durch ihr unermüdliches Wirken um die Verbreitung des Europagedankens bei jungen und älteren Menschen in der Region große Verdienste um den Kreisverband der Europa-Union Bad Kissingen erworben. Schon seit den achtziger Jahren hatte sie mit dem damaligen Vorstand unter dem Vorsitzenden Gernot Zecher ein sehr erfolgreiches Modell der Seniorenarbeit entwickelt, das richtungsweisend für Bayern und Deutschland geworden ist.

1984 war sie maßgebend an der Gründung des Kreisverbandes der Jungen Europäer beteiligt, der sich später zu einem der mitgliederstärksten Verbände in Deutschland entwickelte. Sie betreute zusammen mit Dr. Michael Peter jahrelang den Europäischen Wettbewerb der Schulen im Landkreis Bad Kissingen und trug zum großen Erfolg der Schüler Bad Kissingens bei. Dank ihrer organisatorischen und integrativen Fähigkeiten leitete sie viele kulturelle Tagesfahrten, europapolitische Seminare und regelmäßige Seniorenreisen in Nachbarländer beziehungsweise Studienreisen zu den Stätten der europäischen Behörden und Zentren europäischer Integration. Bis vor wenigen Jahren kümmerte sie sich kontinuierlich um ein aktives soziales und funktionierendes Vereinsleben und rief unter anderem einen regelmäßigen Seniorenstammtisch ins Leben.

Gerda Peters hat den Kreisverband viele Jahre auf der Bezirks-, Landes- und Bundesebene als Delegierte repräsentiert. Wegen ihrer herausragenden Verdienste für die Europa Union wurde sie mit vielfachen Ehrungen ausgezeichnet, wie der Ehrennadel in Gold der Europa-Union Deutschland.

Obwohl sich Gerda Peters bedingt durch ihre schwere Erkrankung aus der aktiven Vereinsarbeit zurückgezogen hat, hinterlasse sie eine große Lücke im Kreisverband. "Ihr Andenken und ihre vorbildliche ehrenamtliche Verbandsarbeit werden von uns in Ehren gehalten", teilt die Europa-Union Bad Kissingen mit. red