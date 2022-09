Unter den mehr als 460 Nominierten für den Deutschen Engagementpreis 2022 ist auch ein Vertreter aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld: der Kunstverein Bad Neustadt. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar aus Maßbach ruft dazu auf, die Initiative, die Kunstprojekte speziell für Kinder anbietet, beim Online-Voting, das bis 19. Oktober läuft, zu unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Politikerin.

Freiwilliges Engagement sei unverzichtbar für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das habe sich gerade in den vergangenen Jahren - in Zeiten von Corona oder bei anderen Notsituationen - immer wieder gezeigt. Umso wichtiger sei es, dass allen, die sich einbringen, immer wieder besondere Wertschätzung entgegengebracht wird.

Zum Beispiel durch eine Nominierung für den Deutschen Engagementpreis. Eine solche hat auch der Kunstverein Bad Neustadt erhalten. Dort werden seit einigen Jahren Kunstprojekte speziell für Kinder angeboten.

Ziel: Das kreative Bewusstsein der Buben und Mädchen wecken und fördern. Die Palette reicht von Mal-Workshops über Spaziergänge und Theaterbesuche bis hin zu Foto-Safaris mit dem Smartphone. Zudem bieten die Mitglieder des Vereins an den Grundschulen unter dem Motto "Lernen in Verbindung mit Kunst" nach dem Unterricht Kurse in "Deutsch als Zweitsprache" für Kinder an, deren Muttersprache nicht deutsch ist.

"Eine tolle Initiative mit tollen Ideen und Angeboten", findet Sabine Dittmar und ruft dazu auf, den Kunstverein beim Online-Voting für den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis beim Deutschen Engagementpreis zu unterstützen.

Unter deutscher-engagementpreis.de/nc/wettbewerb/publikumspreis-2022/jetzt-abstimmen/ kann man dem Kunstverein Bad Neustadt seine Stimme geben. red