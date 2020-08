Eine Stadtführung als Dankeschön

Fürs Durchhalten in der Corona-Zeit gab es für die Azubis der Gesundheits- und Krankenpflege im Malteser-Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe eine besondere Führung durch Erlangen, teilt das Waldkrankenhaus mit. Mit einer Nachtwächterin führte der Weg über den Marktplatz durch den Schlossgarten und die Schiffstraße bis hin zum Altstädter Kirchplatz. Schnell waren die Schüler mitten im Mittelalter und die Spannung wuchs, wenn man selbst interaktiv in Rollen schlüpfen konnte. Kurzweilig, interessant und so viel besser als Dienst oder Unterricht, auch wenn die Führung am Tag stattfand. red