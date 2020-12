Hintergrund Die Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern Coburg

gibt es seit September 1993. Das Angebot ist vielfältig. Wer möchte, kann an Gruppentreffen teilnehmen oder Vorträge besuchen. Möglich ist auch eine telefonische oder schriftliche Beratung. Weil vielen die Gemeinschaft gut tut, werden gemeinsam auch Wanderungen oder kleine Ausflüge unternommen.

Besondere Orte In Coburg hat die Selbsthilfegruppe bereits zwei Regenbogenwälder geschaffen: unterhalb des Bismarckturms am Himmelsacker sowie am Falkenegg. Auf dem Friedhof am Glockenberg wurde beim Kleinkindergräberfeld ein Regenbogenwindrad aufgestellt. Ebenfalls am Friedhof gibt es sogenannte Seelenbilder, wie sie auch im Regenbogenwald am Bismarckturm stehen. Im Regenbogenwald am Falkenegg gibt es "Steine des Lebens". Zum Gedenken an die allerkleinsten verstorbenen Kinder steht auf dem Coburger Friedhof ein "Möbiusband" aus weißem Kalkstein.

Kontakt Die Gruppentreffen können derzeit nicht stattfinden. Infos gibt es online unter www.verwaiste-eltern-coburg.de os