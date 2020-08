Eine Pfarrerin und ihre Corona-Krisenbewältigung

Was kann man tun, um in einer schwierigen Zeit, in der jeder auf sich geworfen wird, doch ein Zeichen der Gemeinschaft zu geben? Diese Frage stellte sich Pfarrerin Gabriele Töpfer in der Zeit des Corona-Lockdowns und folgte in Dörfles-Esbach einem Aufruf von Musikern aus ganz Deutschland, zunächst am Sonntagabend Musik vom Fenster aus erschallen zu lassen. Daraus entstand das "Balkonsingen vom Pfarrhaus aus" jeden Tag eine Viertelstunde pünktlich nach dem Abendläuten. Bis zur Aufhebung des Lockdowns kamen dabei über 50 Lieder, Musikstücke und Balladen zu Gehör, die der Einsamkeit, den Sorgen und Problemen etwas entgegensetzen sollten. Der Pfarrerin war es ein Anliegen, ein Stück Zuversicht, Gemeinschaft ohne Berührung und auch Gottvertrauen weiterzugeben und so musikalisch zur Krisenbewältigung beizutragen. Als sich das Balkonsingen immer größerer Beliebtheit erfreute, versprach die Balkonsängerin, nach Ende des Lockdowns einen Liederabend im Innenhof der Kirche zu veranstalten, sobald es die Sicherheitsvorkehrungen wieder zuließen. Am letzten Juliwochenende war das der Fall. Unter Hygienebedingungen konnte man sich einen Platz suchen und einen warmen Sommerabend im Freien genießen. Pfarrerin Töpfer musste dabei nicht alleine singen oder spielen, Florian Bertges und Ben Bertges - ebenfalls aus Dörfles-Esbach - spielten mit auf Gitarre und Schlagzeug. So kam in unterschiedlicher Besetzung eine Auswahl der Lieder und Musikstücke zu Gehör. red