Eine Pause auf violetten Blüten

Das Tagpfauenauge ist der Schmetterling des Jahres 2009. Das Tagpfauenauge (Inachis io) gehört zu den Edelfaltern (Nymphalidae). Der Tagfalter verdankt seinen Namen "Io", einer Geliebten des Zeus aus der griechischen Mythologie. Bereits im Frühling kann man das Tagpfauenauge an den Frühblühern wie Huflattich, Weiden oder Schlehen bei der Nahrungsaufnahme beobachten. Die großen Augen schrecken die Fressfeinde ab, und zusammengeklappt ist die grau braune Flügelunterseite, optisch wie ein vertrocknetes Blatt, eine gute Tarnung. Das Tagpfauenauge liebt rote und blauviolette Blüten wie Disteln, Wasserdost, Flockenblume, Klee oder Luzerne. Am liebsten fliegt das Tagpfauenauge den Schmetterlingsflieder an. hvb/Foto: Bianca Volkert