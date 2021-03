28 Kindertageseinrichtungen aus dem Wahlkreis werden auch künftig mit Mitteln aus dem Bundesprogramm "Sprach-Kitas" unterstützt, berichtet die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar in einer Pressemitteilung.

Die SPD-Politikerin aus Maßbach teilt zudem mit, dass mit der "Aktion Kindergarten Ebenhausen e.V." ein weiteres Projekt aus der Region den Sprung ins 2016 erstmals aufgelegte Förderprogramm geschafft hat. Sie freut sich, dass es künftig eine weitere "Sprach-Kita" im Wahlkreis Bad Kissingen geben wird. Die Initiative "Aktion Kindergarten Ebenhausen e.V." (Gemeinde Oerlenbach/Landkreis Bad Kissingen) wird ab 1. März bis Ende 2022 mit mehr als 43 000 Euro gefördert, heißt es weiter.

"Sprache ist der Schlüssel für eine gelungene Integration", erklärt Sabine Dittmar in einer Pressemitteilung. "Nur wer miteinander kommuniziert, kann den anderen besser kennen und verstehen lernen und sich Wissen aneignen." Genau an diesem Punkt setzt das Förderprogramm "Sprach-Kitas" an. Seit 2016 unterstützt das Bundesfamilienministerium die sprachliche Bildung als Teil der Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. Jetzt wurde es bis mindestens 2022 verlängert und mit 420 Millionen Euro ausgestattet. Das Bundesprogramm richtet sich vorwiegend an Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit sprachlichem Förderbedarf besucht werden.

"Sprachliche Kompetenzen haben auch erheblichen Einfluss auf den späteren Bildungsweg", streicht Sabine Dittmar einen wichtigen Aspekt des Programms heraus, das aus ihrer Sicht "einen entscheidenden Beitrag für mehr Chancengleichheit" liefert. Die Verlängerung bis 2022 sei gut und gerade in Pandemie-Zeiten wichtig.

Im Wahlkreis gibt es bisher 28 "Sprach-Kitas" - 14 im Landkreis Rhön-Grabfeld, neun im Landkreis Haßberge und fünf im Landkreis Bad Kissingen. Dazu kommt das Familienzentrum des Landkreises Haßberge in Haßfurt.

In diesem Jahr legt das Bundesprogramm "Sprach-Kitas" einen neuen Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen in die sprachliche Bildung. red