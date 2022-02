Das Ensemble der Städtischen Musikschule Bad Kissingen unter der Leitung von Thomas Friedrich veranstaltet am Samstag, 19. März, erneut eine "Nacht der Percussion". Inzwischen zum achten Mal. Seit Jahren begeistert KissPercussiva mit seinen Konzerten das Publikum in Bad Kissingen, heißt es im Pressebericht der Staatsbad GmbH. Auch dieses Mal erwartet das Publikum ein Feuerwerk der Percussion. Die Veranstaltung findet ab 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, online unter www.badkissingen.de/events sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Foto: Johannes Fenn