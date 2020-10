Undine (Paula Beer) lebt in Berlin ein modernes Großstadtleben. Als ihr Freund Johannes (Jacob Matschenz) sie verlässt, bricht eine Welt für sie zusammen. Der Zauber ist zerstört. Wenn ihre Liebe verraten wird, so heißt es in den alten Märchen, muss sie den treulosen Mann töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gekommen ist. "Undine" ist Christian Petzolds Neuinterpretation des Mythos der geheimnisvollen Wasserfrau, die nur durch die Liebe eines Menschen ein irdisches Leben führen und eine Seele erlangen kann. "Undine" ist als VHS-Film am Mittwoch um 20.15 Uhr im Kino Utopolis zu sehen. Foto: Piffl