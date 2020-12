Brauereien Die Welterbestadt Bamberg hat momentan zwölf Brauereien mit eigenem Sudhaus: Spezial, Schlenkerla, Keesmann, Mahr, Fässla, Greifenklau, Kaiserdom, Klosterbräu, Ambräusianum, Weyermann, den Kaiserdom-Ableger Kronprinz und Sternla. Ahörnla-Bräu wird also Nummer 13. In den vergangenen 200 Jahren gab es in Bamberg fast 80 Sudhäuser.

Einhorn Die Brauerei Einhorn im Sand zählt laut Autor Christian Fiedler zweifellos zu den ältesten und traditionsreichsten Braustätten Bambergs. "Entsprechend lang ist die Historie des Stammhauses in der Oberen Sandstraße 24, das bereits 1366 als ,putnerhaus zum Eychhorn' beschrieben wird", erklärt er in seiner Abhandlung "Bamberg - die wahre Hauptstadt des Bieres". Über die folgenden 600 Jahre blieb das Anwesen demnach nahezu durchgehend im Besitz von Büttnern und Brauern. 1829 begann Jakob Schlegel eine Lehre als Büttner und Brauer. Nach seiner Gesellenzeit erwarb er das Brau- und Gasthaus sowie den Felsenkeller auf dem Jakobsberg. Noch weitere drei Generation blieb das Anwesen im Besitz der Familie Schlegel. "Der Braubetrieb endete erst im Jahr 1944", berichtet Brauerei-Experte Fiedler.

Verwechslungsgefahr Es gab einst auch eine Brauerei Goldenes Einhorn in Bamberg, die aber nichts mit der Brauerei Einhorn zu tun hatte. An der Stelle der heutigen Stadtbücherei "Deutsches Haus" stand bis zum Oktober 1817 das Gast- und Brauhaus "Zum Einhorn". Im 30-jährigen Krieg wurde das Gebäude von kaiserlichen Truppen belagert und später eingeäschert. Von 1779 an war Balthasar Seminet Gastwirt im "Goldenen Einhorn". Der Getreidehändler galt bei seinen Mitbürgern als "Kornwucherer" und war deshalb nicht sonderlich beliebt.

"Dies wird ihm am 31. Oktober 1817 zum Verhängnis, als in der Darre der benachbarten Brauerei ,Träublein' ein Feuer ausbricht und auf seinen Besitz übergreift. Zeitgenössischen Berichten zu Folge weigert sich die vor dem brennenden Haus zusammen gelaufene Menschenmenge, beim Löschen des Feuers zu helfen", berichtet Autor Christian Fiedler.

Link Manche Informationen aus seinem lesenswerten aber vergriffenen Buch "Bamberg - die wahre Hauptstadt des Bieres" sind auch im Netz unter der Internetadresse bamberger-bier.de online einzusehen. szs