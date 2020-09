"Transkriptionen beliebter Werke" lautet der Titel des 7. Orgelkonzerts innerhalb des 32. Bad Kissinger Orgelzyklus' am Sonntag, 13. September, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche mit dem Konzertorganisten Rudolf Peter aus Landau. Peter studierte Kirchenmusik und Konzertfach Orgel an den Musikhochschulen Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt/Main. Neben seiner Tätigkeit als Kantor an der Augustinerkirche in Landau ist er Dozent für Orgel und Orgelimprovisation. Bei seinem Konzert in Bad Kissingen spielt er im ersten Teil "Die Moldau" von Friedrich Smetana und "Eine kleine Nachtmusik" von Wolfgang Amadeus Mozarts. Im zweiten Teil folgen Werke von Charles-Marie Widor (Teile der 6. Symphonie) und Louis Vierne (Choral der 2. Symphonie). Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Einlass unter den aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Foto: Felix Friedrich