Eine "heftige Nummer" für den HSC

tobias herrling Coburg Die wohl lngste Sommerpause in der Geschichte der Handball-Bundesliga (HBL) hat ein Ende. Nach 207 Tagen fliegt ab Donnerstag der Ball wieder durch die Hallen der Republik. Und das nach der Saison 2016/2017 wieder mit zwei frnkischen Vertretern. Der HSC 2000 Coburg kehrte als Aufsteiger in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison ins Oberhaus zurck und leistet dem HC Erlangen Gesellschaft. Weil der Abstieg in der vergangenen Runde ausgesetzt wurde, gehen 20 Mannschaften an den Start.