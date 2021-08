In Neudrossenfeld fand die goldene Konfirmation von zwei Jahrgängen statt.

Ihrer Konfirmation im Jahr 1970 gedachten 19 Frauen und Männer in der Dreifaltigkeitskirche pandemiebedingt erst jetzt. In seiner Predigt griff Pfarrer Johannes Feldhäuser das biblische Bild vom Baum auf. Wenn er in einer Wasserquelle wurzele, trage er auch in dürren Zeiten Früchte. So dürften auch die Menschen in Gott, der Quelle des Lebens, verwurzelt sein. Umrahmt wurde der Festgottesdienst unter anderem vom Posaunenchor. Im April 1971 wurden 67 Mädchen und Buben in Neudrossenfeld eingesegnet. Die stattliche Anzahl von 27 der damaligen Konfirmanden traf sich jetzt wieder mit ihren "Beichtkameraden" zur goldenen Konfirmation. Eine Konfirmandin war sogar aus Ungarn angereist.

Der Gottesdienst wurde musikalisch unter anderem vom kleinen Chor ausgestaltet.

Johannes Feldhäuser